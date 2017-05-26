Празднование дня Победы стало для россиян самым ярким событием месяца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Каждый второй гражданин России (54%) назвал празднование Дня Победы 9 мая самым запомнившимся событием последних четырех недель, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в "Левада-Центре".

На втором месте - шествие "Бессмертного полка" (31%), на третьем - парад Победы на Красной площади в Москве (27%).

В пятерку самых запомнившихся событий месяца вошли теракт в метро Петербурга (21%), рост цен/обесценивание денег/ухудшение уровня жизни (17%).

Еще 14% внесли в список чемпионат мира по хоккею во Франции и Германии, по 13% - возобновление боев в Донбассе и встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Каждый десятый вспомнил о праздновании 1 мая и первомайских демонстрациях (11%) и конкурсе "Евровидение" на Украине (10%).

Опрос проведен 19-22 мая среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. События не зачитывались респондентам; они сами называли события, которые запомнили.