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За год на российской границе задержано около 5 тысяч нелегальных мигрантов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На государственной границе России в прошлом году задержано около пяти тысяч нелегальных мигрантов, пресечена деятельность 68 организаторов каналов незаконной миграции иностранных граждан, сообщил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Остается актуальной угроза незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию. Она формируется под воздействием последствий нестабильной военно-политической и социально-экономической ситуации в странах Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. При этом основную часть незаконных мигрантов составляют граждане бывших советских республик Центральной Азии, Молдовы и Украины, пытающиеся незаконно въехать на территорию Российской Федерации в поисках работы", - заявил Кулишов в интервью "Интерфаксу".

Он сообщил, что в 2016 году на государственной границе задержано около 5 тыс. иностранных граждан данной категории.

По словам главы Погранслужбы, сохраняется поток иностранцев, преимущественно выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, следующих транзитом через территорию России в страны Западной Европы.

"Попытки их незаконного убытия предпринимаются в основном на северо-западном и западном направлениях. Содействие в незаконном пересечении государственной границы им оказывают отдельные российские граждане, пытающиеся делать на этом бизнес. В прошедшем году пресечена деятельность 68 организаторов каналов незаконной миграции иностранных граждан, 44 из которых осуждены, в отношении других продолжаются следственные действия", - отметив В. Кулишов.

Он сообщил также о предпосылках к активизации противоправной деятельности, связанной с попытками незаконного перемещения через государственную границу товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции, что вызвано преимущественно торгово-экономическими санкциями западноевропейских стран в отношении России и ответными российскими мерами.

"В 2016 году пограничными органами совместно с подразделениями МВД, ФТС России и Россельхознадзора пресечено более 1,1 тыс. попыток незаконного ввоза на российскую территорию продуктов питания на общую сумму, превышающую 190 млн. рублей", - сказал Кулишов.

Теги: Россия
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