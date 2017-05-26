Правительство поддержало законопроект о защите жилищных прав семей с детьми-инвалидами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект о защите жилищных прав семей с детьми-инвалидами, которым за ними сохраняется право на проживание в жилом помещении специализированного жилфонда до предоставления другого жилья, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

В официальном отзыве правительства отмечается, что проектом закона, в частности, предлагается включить семьи, имеющие детей-инвалидов, в перечень категорий граждан, которые не могут быть выселены из занимаемого служебного жилого помещения или общежития без предоставления им другого жилого помещения.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 103 Жилищного кодекса РФ" внесён в Госдуму лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и депутатом Галиной Хованской.

"Законопроектом предлагается дополнить часть 2 ст.103 Жилищного кодекса РФ пунктом 5, включающим семьи, имеющие детей-инвалидов, в перечень категорий граждан, не являющихся собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, а также нанимателями жилых помещений по договорам социального найма либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, которые не могут быть выселены из занимаемых служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений", - говорится в тексте отзыва.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учётом замечаний юридико-технического характера", - отмечается в отзыве.