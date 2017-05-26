Арестовано имущество отца полковника Захарченко на 400 млн рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, которого следствие считает коррупционером, заявляет защита.

"Арестованы три квартиры в Москве - в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машиноместа и частный дом в Ростовской области, общая сумма арестованного имущества равна 400 миллионам рублей", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Захарченко Вадим Мышлявкин4.

По его словам, защита обжаловала арест имущества Захарченко.

По делу также проходят бывший сотрудник банка "Московское ипотечное агентство МИА" Владимир Корьевкин и экс-глава организации Сергей Гриб, который находится в статусе подозреваемого.

Уголовное дело в отношении Корьевкина было возбуждено 17 марта, впоследствии оно было соединено с другими уголовными делами о растрате. Корьевкин обвиняется в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Басманный суд Москвы 4 апреля его арестовал.

Захарченко инкриминируется получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Уголовные дела в отношении сына и отца Захарченко не связаны, утверждает следствие.

Виктору Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам растраты: часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата) и статья 33 - 160 УКРФ (пособничество в растрате ). Свою вину он не признает и связывает уголовное преследование с попыткой правоохранителей надавить на его сына.