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Британец осужден на девять лет за спровоцированный курением пожар в самолете

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британец Джон Кокс, в 2015 году устроивший пожар на борту самолета из-за курения в туалете, получил девять лет тюрьмы.

Первоначально он был приговорен к 4,5 годам тюрьмы, однако теперь этот срок увеличен более чем вдвое, сообщает "Би-би-си". Апелляционный суд согласился с доводами прокурора, что первый приговор был чрезмерно мягким, и увеличил наказание Коксу до девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

В 2015 году командир воздушного судна, летевшего из Бирмингема в египетский курортный Шарм-эль-Шейх, послал сигнал SOS и запросил аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Причиной этого стал пожар, устроенный на борту самолета 46-летним Коксом, который выпивал перед полетом и во время него, после чего решил покурить в туалете.

Самолет с более чем 200 пассажирами на борту находился на высоте свыше 10 тыс. метров и на расстоянии около 160 километров от побережья Египта, когда экипаж сообщил капитану, что не может потушить огонь в мусорной корзине туалета. На помощь экипажу пришел один из пассажиров, работавший в пожарной спасательной команде, и в итоге самолет приземлился благополучно.

Капитан, отлетавший 20 лет, сказал, что никогда не имел дело с настолько потенциально опасной ситуацией.

В январе в Бирмингеме прошел суд, на котором Кокс признал свою вину и согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни.

В ходе апелляции защита Кокса настаивала на смягчении приговора, доказывая, что в момент совершения преступления он находился в депрессии, так как переживал недавнюю смерть матери и проблемы в браке.

Теги: Великобритания
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