Дума приняла закон о "визе временно проживающего лица"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит новый вид российской визы "временно проживающего лица".

Перечень обыкновенных виз на въезд в РФ дополняется визой на въезд для получения разрешения на временное проживание. Такая виза выдается иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче им разрешения на временное проживание в РФ.

Виза "временно проживающего лица" выдается МВД России одновременно с выдачей разрешения на временное проживание в РФ на срок действия этого разрешения.

В принятом законе уточняется понятие "виза" - в определение добавляется, что виза выдается, в том числе, для пребывания иностранца в РФ, в настоящее время определено, что виза выдается только "на въезд в РФ или транзитный проезд через территорию РФ".

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 года, в котором предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в РФ, въезжают в страну и выезжают из нее на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы временно проживающего лица, если иное не предусмотрено международными договорами РФ или указами президента.