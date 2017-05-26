Глава крупной саратовской медиа-группы стал фигурантом дела за угрозу убить жену

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлениях против личности, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Главного управления МВД по региону Дмитрий Рассказов.

По его словам, с заявлением в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что 21 мая в своей квартире на улице Большая Казачья пьяный муж угрожал ей убийством

"По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы", - сказал представитель ГУ МВД. Он не назвал имя подозреваемого.

Между тем, источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что уголовное дело возбуждено в отношении главы саратовской медиа-группы "Общественное мнение" Алексея Колобродова.