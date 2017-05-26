В ЛДПР предложили ввести возрастные ограничения для глав госпредприятий

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить предельный возраст для руководителей всех государственных и муниципальных организаций: 65 или в отдельных случаях 70 лет.

Соответствующий проект закона размещен в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий.

"Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров. По достижении указанного возраста лица, занимающие должности руководителей и заместителей руководителей, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации". - говорится в тексте законопроекта.

"Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации", - отмечается в законопроекте.

С заместителем руководителя по достижении им возраста 65 лет предлагается заключать трудовой договор. При этом срок окончания договора не должен превышать срока окончания полномочий руководителя такой организации.

В ЛДПР напомнили, что ранее подобные ограничения были введены для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций, а также руководителей и заместителей руководителей.