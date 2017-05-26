Житель Кубани арестован за убийство своей 12-летней племянницы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крымский районный суд Краснодарского края в пятницу постановил заключить под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве своей 12-летней племянницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по региону.

"Решением суда по ходатайству следствия 30-летний мужчина заключен под стражу до 26 июля 2017 года. Мотив и обстоятельства убийства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Тело пропавшей без вести 12-летней девочки было обнаружено в среду в реке Псебепс в поселке Новопокровском, неподалеку от ее места жительства. Поиски ребенка велись почти двое суток.

В тот же день был задержан и допрошен подозреваемый в убийстве - дядя девочки. Он дал признательные показания, отметили в пресс-службе.