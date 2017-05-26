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Кучерена предложил предварить административную амнистию в РФ общественной дискуссией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объявление амнистии по административным правонарушениям должно предваряться широкими общественными слушаниями по этой теме с выработкой консолидированной позиции, считает член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена.

"Акт милосердия со стороны государства - это всегда хорошо. Другой вопрос - для того, чтобы понять, по каким видам административных наказаний можно применить амнистию, нужно провести широкие общественные слушания", - сказал Кучерена "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее с инициативой о проведении амнистии в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности, выступил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

В любом случае, считает Кучерена, "для того, чтобы представить президенту и депутатам проект соответствующих рекомендаций, необходимо проявить взвешенный и продуманный подход".

"Мы должны содержательно проанализировать все виды административных правонарушений и соответственно предлагать консолидированную позицию", - подчеркнул юрист.

По его словам, "на сегодняшний день существуют разные мнения относительно того, в отношении кого и по каким видам административных наказаний можно применять амнистию".

"Поскольку у нас такой практики нет, дело это новое, и если мы говорим об акте гуманизма и милосердия со стороны государства, то в данном случае население, мы все должны понять, по каким основаниям можно объявлять этот акт", - сказал Кучерена.

По его словам, "здесь могут быть и вопросы, связанные с нарушениями правил проведения митингов и других публичных акций, незаконная торговля, те же лоточники, мелкое хулиганство и другие".

Важным моментом здесь может стать и амнистия для профессиональных водителей, лишенных водительских прав на длительный срок, считает адвокат.

"Зачастую эти люди попадают в сложную жизненную ситуацию, поскольку в силу своей специальности не имеют других источников дохода. Думается, для этой категории людей можно было бы применить акт амнистии и дать им возможность вернуться к работе, если, конечно, они не лишены водительского удостоверения за езду в пьяном виде, а скажем, за пересечение двойной сплошной линии", - отметил Кучерена.

Также, по его словам, "можно было бы подумать и об амнистии для привлеченных к штрафу за нарушение ПДД, зафиксированных фото - и видеокамерами".

Теги: Анатолий Кучерена
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