В РФ расширен список освобождающих от отбывания наказания в тюрьме болезней

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 19 мая и размещено на официальном портале правовой информации.

Всего перечень заболеваний расширен с 41 до 57 позиций. В новый список заболеваний вошли туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы, нейросифилис и болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита в стадии вторичных заболеваний в фазе прогрессирования и терминальной стадии.

Кроме того, в списке появились такие заболевания, как тиреотоксикоз в тяжелой форме, системные атрофии, поражающие нервную систему, болезни диафрагмы с дыхательной недостаточностью третьей степени и другие.