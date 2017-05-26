Призывникам-сиротам начали выдавать телефоны для связи с юристами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В военных комиссариатах Центрального военного округа (ЦВО) призывникам, оставшимся без попечения родителей, начали выдавать телефоны для связи с юристами и психологами, сообщает российское оборонное ведомство.

"Первые такие телефоны сегодня получили 49 призывников из Башкирии. На балансе каждого мобильного телефона, выданного призывнику, будет сумма в размере 400 рублей. Они смогут по льготному тарифу общаться с родными и близкими из любой точки России", - сказано в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Также отмечается, что с этих телефонов можно бесплатно позвонить в правозащитную организацию "Содружество родителей военнослужащих", чтобы получить юридическую и психологическую помощь.

В ходе весенней кампании из регионов ЦВО будет призвано 57 тыс. человек - почти на 13% меньше, чем осенью 2016 года. При этом количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в ЦВО за год снизилось на 30%.

"Как сообщал начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО Александр Линьков, основная причина снижения (числа уклонистов -ИФ) - рост доли военнослужащих по контракту", - информирует пресс-служба.

Из Башкирии в Вооруженные силы и другие силовые ведомства за время весеннего призыва направят порядка пяти тысяч человек, говорится в сообщении.