В Думе отказались от идеи ввести платный въезд в некоторые районы городов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Платный въезд в некоторые районы городов вводиться не будет; соответствующая норма исключена из проекта закона при доработке его ко второму чтению, заявил "Интерфаксу" в пятницу глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Мы в комитете эту норму убрали из законопроекта", - сказал Москвичев.

Он отметил, что в настоящее время проект закона находится в Государственно-правовом Управлении (ГПУ) администрации президента РФ.

"Думаю, к июню мы все согласуем и будем ставить проект закона на второе чтение", - добавил глава комитета.

Ранее законопроект, нацеленный на организацию дородного движения в РФ, включал также предложения, позволяющие взимать плату за поезд в определенные районы городов, в частности, в его историческую часть.

Эта инициатива вызвала острые споры и критику общественников.