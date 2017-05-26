В Думе отказались от идеи ввести платный въезд в некоторые районы городов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Платный въезд в некоторые районы городов вводиться не будет; соответствующая норма исключена из проекта закона при доработке его ко второму чтению, заявил "Интерфаксу" в пятницу глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
"Мы в комитете эту норму убрали из законопроекта", - сказал Москвичев.
Он отметил, что в настоящее время проект закона находится в Государственно-правовом Управлении (ГПУ) администрации президента РФ.
"Думаю, к июню мы все согласуем и будем ставить проект закона на второе чтение", - добавил глава комитета.
Ранее законопроект, нацеленный на организацию дородного движения в РФ, включал также предложения, позволяющие взимать плату за поезд в определенные районы городов, в частности, в его историческую часть.
Эта инициатива вызвала острые споры и критику общественников.