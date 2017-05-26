Три человека погибли при падении автомобиля с обрыва в реку на Алтае

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Женщина и двое детей погибли в Змеиногорском районе Алтайского края в результате падения легкового автомобиля в реку, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Предварительно установлено, что в пятницу около 15:00 по местному времени в 4 км от Змеиногорска водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги в реку, сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пассажиры автомобиля, женщина 1991 года рождения и двое детей 2011 и 2015 годов рождения, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.

По данным Главного управления МЧС по региону, автомобиль ВАЗ-21099 упал с обрыва в реку Корболиха.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.