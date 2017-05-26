В Новочеркасске установили памятник погибшему в Сирии морскому пехотинцу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Александровском саду Новочеркасска (Ростовская область) в пятницу открыли памятник морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества (посмертно) Александру Позыничу, погибшему в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Памятник Позыничу стал очередным шагом к увековечиванию памяти о нем. Так, 11 школа, в которой учился Александр, теперь носит его имя, на стенах школы установлена памятная доска, в городе прошел патриотический фестиваль имени Позынича", - говорится в сообщении.

Памятник стал центром большого проекта, который планируется реализовать в Александровском саду. Часть центральной аллеи хотят наполнить военно-патриотическим смыслом.

В рамках проекта установлен памятник, патриотические баннеры, рассматривается вопрос организации постоянно действующей экспозиции из образцов военной техники.

29-летний Позынич погиб на территории Сирии 24 ноября 2015 года во время операции по спасению экипажа сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Позынича похоронили 27 ноября 2015 года с воинскими почестями в Новочеркасске на Аллее Славы.