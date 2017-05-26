Пропавшего под Курском мальчика нашли в лесу живым вместе с его собакой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Участниками масштабной поисковой операции удалось обнаружить семилетнего ребенка, пропавшего 23 мая в Тимском районе Курской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

Мальчик был найден в лесном массиве около села Дубиновка Советского района Курской области. "Рядом с ребенком, который в истощенном состоянии лежал на траве, находилась его собака", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время мальчик госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следователи проверят условия жизни ребенка, его воспитания родными, а также причины неоднократных уходов мальчика из дома.

Семилетний мальчик проживает вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Вечером 23 мая ребенок ушел гулять вместе с двумя собаками и не вернулся. Одна из собак прибежала домой самостоятельно.

В соседнем селе проживает прабабушка мальчика, и он самостоятельно ходил к ней в гости. Мать пропавшего мальчика решила, что он в очередной раз пошел в гости к родственнице и остался там ночевать, поэтому не сразу сообщила о пропаже сына.

Всего в поисках мальчика было задействовано около 1000 человек - сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, органов местного самоуправления, военнослужащие и волонтеры.