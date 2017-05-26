Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Эстонии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия ответит на высылку консула и генконсула РФ из Нарвы.

"Это (высылка двух российских дипломатов из Эстонии - ИФ) очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - заявили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что двум российским консульским работникам в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.

"Мы подтверждаем это, но не комментируем", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова. Она также не сообщила, в какие сроки дипломаты должны покинуть страну.