Предполагаемый посредник во взятке полковнику МВД Тимченко отпущен под залог

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отпустил из-под ареста под залог фигуранта дела о вымогательстве взятки в 100 млн рублей экс-начальником отдела Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Юрием Тимченко. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Сергею Зиновенко меру пресечения на залог в размере 2 млн рублей. Тимченко и Константин Марченков находятся под стражей до 8 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года Тимченко был арестован Смольнинским районным судом северной столицы.

По версии следствия, полковник вымогал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. В частности, взятка предназначалась для решения вопроса о снятии ареста с расчетных счетов компании, на которых были размещены 1,5 млрд рублей.

Тимченко якобы требовал взятку через Марченкова и Зиновенко. После того, как посредники получили 50 млн рублей для дальнейшей передачи Тимченко, все трое были задержаны.