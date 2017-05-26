Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на улице Липецка

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Жители Липецка стали свидетелями того, как из-под асфальта в пешеходной зоне Проспекта Победы забил фонтан высотой с пятиэтажный дом.

Оперативный дежурный МЧС по городу Липецку сообщил "Интерфаксу", что инцидент связан с проведением гидравлических испытаний.

"Произошел рост давления воды при проведении опрессовки, в связи с чем произошел прорыв, который в настоящее время ликвидирован. Никакой угрозы он не несет", - сказал он.

Он уточнил, что в настоящее время коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий прорыва трубы.

Несколько видеороликов с записью инцидента появились также в Youtube.

Днем ранее такой же фонтан бил в Липецке на улице Московская.