Сотрудник метеостанции на Белом море прошел 65 км подальше от надоевшей работы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска, прибывший 12 мая в командировку на морскую гидрометеорологическую станцию Зимнегорский Маяк на Зимнем берегу Белого моря, предпринял экстремальный четырехдневный поход, чтобы уйти с надоевшего ему места работы, сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения в пятницу.

"22 мая молодой человек ушел с метеостанции, ничего не сказав своему единственному напарнику. Тот, обнаружив исчезновение коллеги, решил, что он отправился пешком в сторону Архангельска по берегу моря. Информация о его исчезновении поступила к спасателям только в четверг", - говорится в сообщении.

К тому времени, когда к поискам подключили спасателей, метеоролог находится в пути уже четыре дня. Накануне утром к маяку "Зимнегорский" выехал катер МЧС. По пути была обследована береговая линия и рыбацкие избы, но обнаружить пропавшего не удалось.

К вечеру четверга спасателям сообщили, что молодой человек благополучно добрался до деревни Патракеевка, расположенной в 65 км от маяка. Жители деревни накормили и обогрели путника. Затем, по словам очевидцев, мужчина добрался до соседней деревни Лапоминка, откуда продолжил движение до Архангельска на попутном транспорте, говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что добраться до маяка можно только морем, ближайшая круглогодичная автомобильная дорога из Архангельска заканчивается в деревне Лапоминка, а зимник идет до деревни Патракеевка.