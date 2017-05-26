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Военнообязанных депутатов попросили не приезжать на сборы на своих машинах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы с 30 мая по 2 июня пройдут трехдневные военные сборы, их попросили не приезжать на своих машинах и пообещали обеспечить бесплатной военной формой.

"Трехдневный сбор военнообязанных пройдет 30 мая, 1 и 2 июня", - сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, взяв слово для объявления на заседании Госдумы в пятницу.

В первый день, по его словам, депутаты будут сдавать нормативы физической подготовки на базе ЦСКА. Второй день будет лекционным, занятия будут проходить в академии Генштаба.

"Кто пожелает прибыть на личном транспорте, предупреждаем, что места стоянок в районе академии Генерального штаба по существу отсутствуют, поэтому подумайте перед тем, как выбирать виды транспорта", - сказал Шаманов.

Он отметил, что все три дня доставка будет осуществляться на автобусах.

В третий день также будут занятия, а затем будет построение в парке "Патриот" и вручение погонов, согласно приказу министра обороны.

"Формой одежды вы будете обеспечены бесплатно со сдачей ее после пользования. Обеды во второй и третий день - за свой счет", - подчеркнул Шаманов.

Теги: Госдума
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