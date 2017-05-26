Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"
В России

Кучерена назвал правозащитной деятельностью слова Сноудена против ареста математика Богатова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает заслуживающей уважения его позицию в связи с арестом российского математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму.

"Это принципиальная гражданская позиция Эдварда Сноудена и проявление его правозащитной деятельности. Он живет в свободной стране и имеет право на высказывание своего мнения", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Кучерена.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России, выступил с требованием освободить из-под стражи Богатова и высказал критику в адрес московской полиции.

"Он активно вникает во все эти вопросы, изучает нашу правовую систему, и в данном случае считает, что в действиях математика нет состава преступления, и его нельзя обвинять в призывах к терроризму", - отметил Кучерена.

По его словам, Сноуден "последователен и честен в своем поведении и высказываниях". "Я никогда не сомневался в его порядочности, принципиальности и активной гражданской позиции, что и подтверждается в очередной раз", - добавил адвокат.

Пресненский суд Москвы 10 апреля отправил Богатова по ходатайству следствия под стражу до 8 июня.

Сначала Богатов подозревался в призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ), максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы. После того как суд 7 апреля отказался его арестовывать, молодому человеку в тот же день было предъявлено обвинение по двум совсем другим статьям - в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и попытке организации массовых беспорядков (ст.30, ч.1 ст.212 УК РФ). По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили. Сам обвиняемый отрицает свою вину.

Теги: Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена, Дмитрий Богатов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина
Во внешнеполитическом ведомстве пообещали адекватно ответить на "враждебную акцию" соседней страныПодробнее
Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверокПесков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок
Пресс-секретарь президента не стал комментировать фразу "да дураки", произнесенную во время беседы Путина и актера МироноваПодробнее
Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
Представители Усманова отмечают, что в книге экс-посла Великобритании Крейга Мюррея, на которую ссылается Навальный, информации об изнасиловании нетПодробнее
Госдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийствуГосдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийству
В новой статье закона предусматривается ответственность за вовлечение в "игры смерти"Подробнее
Режиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудииРежиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудии
Его удивили новые проверки, так как прошлые не выявили никаких нарушенийПодробнее
По обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера УчителяПо обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя
По данным источника "Интерфакса", проверка связана с расходованием бюджетных средств киностудией УчителяПодробнее
Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Руководителей "Седьмой студии" обвиняют в похищении 200 млн бюджетных рублейПодробнее
Марат Сафин решил сложить депутатские полномочияМарат Сафин решил сложить депутатские полномочия
Комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу спортсменаПодробнее
В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботамиВ Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами
"А люди куда денутся? Людей все больше и больше", - задались вопросом в ДумеПодробнее
В Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатахВ Крыму запретили селить детские экскурсионные группы в гостиницах и пансионатах
В РСТ распоряжение Совета министров республики назвали фактическим запретом детского экскурсионного туризмаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлн
Египетские ВВС нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов
Кучерена назвал правозащитной деятельностью слова Сноудена против ареста математика Богатова
CNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию Клинтон
По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый
Страны G7 заявили о намерении усилить сотрудничество пограничных служб
РБК не будет платить дивиденды в преддверии смены основного собственника
Лидерам стран G7 не удалось преодолеть разногласия по вопросу климата
Страны G7 призвали провайдеров решительнее бороться с террористическим контентом
ФБР начало расследование попытки кибератаки на Trump Organization
Британский индекс FTSE 100 обновил исторический рекорд
Что произошло за день: пятница, 26 мая
Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем
Полиция Москвы завела дело о хулиганстве после обстрела машины на Киевском шоссе
Администрация Трампа собралась выделить Украине не менее $350 млн в 2018 году
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
Сбербанк в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке
Фотохроника 26 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи