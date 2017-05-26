Кучерена назвал правозащитной деятельностью слова Сноудена против ареста математика Богатова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает заслуживающей уважения его позицию в связи с арестом российского математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму.

"Это принципиальная гражданская позиция Эдварда Сноудена и проявление его правозащитной деятельности. Он живет в свободной стране и имеет право на высказывание своего мнения", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Кучерена.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России, выступил с требованием освободить из-под стражи Богатова и высказал критику в адрес московской полиции.

"Он активно вникает во все эти вопросы, изучает нашу правовую систему, и в данном случае считает, что в действиях математика нет состава преступления, и его нельзя обвинять в призывах к терроризму", - отметил Кучерена.

По его словам, Сноуден "последователен и честен в своем поведении и высказываниях". "Я никогда не сомневался в его порядочности, принципиальности и активной гражданской позиции, что и подтверждается в очередной раз", - добавил адвокат.

Пресненский суд Москвы 10 апреля отправил Богатова по ходатайству следствия под стражу до 8 июня.

Сначала Богатов подозревался в призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ), максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы. После того как суд 7 апреля отказался его арестовывать, молодому человеку в тот же день было предъявлено обвинение по двум совсем другим статьям - в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и попытке организации массовых беспорядков (ст.30, ч.1 ст.212 УК РФ). По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили. Сам обвиняемый отрицает свою вину.