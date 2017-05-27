В Минпромторге заявили о готовности промышленности к серийному производству Т-50

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Промышленность готова начать серийное производство новейшего истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50), сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим", - сказал "Интерфаксу" Бочаров, курирующий авиационную отрасль.

Заместитель министра отметил, что в РФ идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".

Он не стал отвечать на вопрос "Интерфакса", войдет ли ПАК ФА в новую государственную программу вооружения (ГПВ 2018 - 2025).

Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

21 ноября 2016 года в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что осуществлен первый наземный пуск перспективного двигателя для истребителя ПАК ФА (Т-50).