Тонну мусора вывезли из квартиры в Екатеринбурге по требованию суда

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга избавили жителей дома от свалки мусора, которую устроили в своей квартире их соседи, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Жители дома почувствовали запах мусора из квартиры соседей еще три года назад. "Обратилась несколько раз к одному из хозяев квартиры, но он уверил, что это пахнет из подвала или из других квартир", - говорится в сообщении.

Спустя несколько лет жильцы дома обратились в суд. В результате суд вынес решение в отношении трех собственников квартиры - отца, матери и сына - обязать их сделать уборку в квартире, убрать мусор, а также провести дезинфекцию. Однако семья так и не исполнила решение суда.

В результате судебные приставы вскрыли дверь квартиры, а клининговая компания провела уборку.

Отмечается, что из квартиры было вывезено около тонны мусора.