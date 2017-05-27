Зюганов призвал КПРФ активизировать протестную деятельность на улице

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Коммунисты намерены не допустить захвата уличного протеста в России прозападными силами, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, представляя отчет Центрального комитета партии на 17-ом отчетно-выборном съезде.

"В повестке дня партии - активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально", - сказал он.

Зюганов добавил, что "коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами", а "особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям".

"Оранжевые" оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара", - сказал председатель ЦК КПРФ.

По словам Зюганова, за четыре года проведено более 50 всероссийских акций, при этом "партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций". "Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам", - сказал лидер КПРФ.

Он призвал "активизировать борьбу за свободу политической деятельности "на улице", придать свежее дыхание различным формам протеста".

"С нами будут считаться только при расширении состава участников, - сказал Зюганов. - Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно "бить в нерв" общественной атмосферы".