В РФ все ракетные бригады к 2020 году перевооружат на комплексы "Искандер-М"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В российской армии к 2020 году все ракетные соединения будут перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"Мы планируем к 2020 году завершить перевооружение всех соединений на этот не имеющий аналогов комплекс - "Искандер-М", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.
Ракетные формирования Сухопутных войск в плановом порядке перевооружаются с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".
Прошлой осенью НАТО выразило обеспокоенность развертыванием комплексов "Искандер-М" под Калининградом.
В октябре 2016 года в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексами "Искандер" перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки.
ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.