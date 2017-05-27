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В РФ все ракетные бригады к 2020 году перевооружат на комплексы "Искандер-М"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В российской армии к 2020 году все ракетные соединения будут перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Мы планируем к 2020 году завершить перевооружение всех соединений на этот не имеющий аналогов комплекс - "Искандер-М", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

Ракетные формирования Сухопутных войск в плановом порядке перевооружаются с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".

Прошлой осенью НАТО выразило обеспокоенность развертыванием комплексов "Искандер-М" под Калининградом.

В октябре 2016 года в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексами "Искандер" перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Теги: Искандер-М, Минобороны
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