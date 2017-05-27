Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и "Турецкий поток"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в субботу по телефону сирийскую проблематику и двусторонние отношения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора сторонами "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран".

"В этом контексте затрагивался ход реализации договорённостей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - отмечается в сообщении.

"При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по этой тематике на различных уровнях", - сообщили в пресс-службе.