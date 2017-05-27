Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили в субботу плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркивается в сообщении.
Летчики Дальней авиации, в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, отметили в Минобороны.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются российскими военными в ходе операции в Сирии. Самолеты взлетают с территории РФ и наносят сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.