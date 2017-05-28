К паруснику "Надежда" приставили корабль ВМФ для защиты от пиратов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Военно-Морского Флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" сопровождает учебное парусное судно "Надежда" в Аденском заливе, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана, в данный момент эскортирует через потенциально опасные районы Аденского залива учебное парусное судно "Надежда" (порт приписки Владивосток) с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Встреча судна "Адмирал Владимирский" и парусника "Надежда" состоялась вечером 25 мая в южной части Красного моря. "Адмирал Владимирский", на борту которого находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ, сопроводит парусник "Надежда" через Аденский залив к острову Сокотра (Индийский океан).

"ОИС "Адмирал Владимирский", обеспечивает безопасность следования учебного парусного судна "Надежда" в районах повышенной пиратской опасности. Планируется, что оба судна прибудут к острову Сокотра 30 мая", - говорится в сообщении.

"Надежда" - учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного филиала "Росморпорт".

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России.