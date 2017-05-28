Следовавший из Москвы в Бодрум самолет сел в Краснодаре из-за драки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пьяный пассажир ночью устроил драку на борту чартера, направлявшегося из Москвы на турецкий курорт Бодрум, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Один из пассажиров рейса Москва-Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями",- сказал источник.

Он сообщил, что бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, командир принял решение прервать полет.

"Самолет вынужденно приземлился в аэропорту "Пашковский" (Краснодар), поскольку ситуация на борту несла угрозу жизни. Зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским", - сказал источник.

Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта.