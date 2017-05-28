Главные новости
В миреПекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морюВ миреСША направили очередной авианосец для сдерживания КНДРВ миреWashington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации
В России

Следовавший из Москвы в Бодрум самолет сел в Краснодаре из-за драки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пьяный пассажир ночью устроил драку на борту чартера, направлявшегося из Москвы на турецкий курорт Бодрум, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Один из пассажиров рейса Москва-Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями",- сказал источник.

Он сообщил, что бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, командир принял решение прервать полет.

"Самолет вынужденно приземлился в аэропорту "Пашковский" (Краснодар), поскольку ситуация на борту несла угрозу жизни. Зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским", - сказал источник.

Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта.

Теги: Москва, Турция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход УкраиныВ Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход Украины
Выполнено 97% земляных работ, ведутся работы по укладке верхнего строения путиПодробнее
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина
Во внешнеполитическом ведомстве пообещали адекватно ответить на "враждебную акцию" соседней страныПодробнее
Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверокПесков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок
Пресс-секретарь президента не стал комментировать фразу "да дураки", произнесенную во время беседы Путина и актера МироноваПодробнее
Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
Представители Усманова отмечают, что в книге экс-посла Великобритании Крейга Мюррея, на которую ссылается Навальный, информации об изнасиловании нетПодробнее
Госдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийствуГосдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийству
В новой статье закона предусматривается ответственность за вовлечение в "игры смерти"Подробнее
Режиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудииРежиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудии
Его удивили новые проверки, так как прошлые не выявили никаких нарушенийПодробнее
По обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера УчителяПо обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя
По данным источника "Интерфакса", проверка связана с расходованием бюджетных средств киностудией УчителяПодробнее
Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Руководителей "Седьмой студии" обвиняют в похищении 200 млн бюджетных рублейПодробнее
Марат Сафин решил сложить депутатские полномочияМарат Сафин решил сложить депутатские полномочия
Комитет по регламенту принял решение удовлетворить просьбу спортсменаПодробнее
В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботамиВ Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами
"А люди куда денутся? Людей все больше и больше", - задались вопросом в ДумеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морюВ миреСША направили очередной авианосец для сдерживания КНДРВ миреWashington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрацииСпортРоссиянин Чудинов проиграл англичанину Гроувсу бой за титул WBA
Следовавший из Москвы в Бодрум самолет сел в Краснодаре из-за драки
Жителям города Алеппо и провинции Латакия передали почти пять тонн грузов
Турция сообщила о ликвидации свыше десятка курдских боевиков в Ираке
Наина Ельцина презентует мемуары на фестивале "Красная площадь"
Пекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морю
Звезда британской оперной сцены выступит в Москве
Пьяный водитель в Свердловской области сбил двух школьниц
Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая
Друг смертника из Манчестера увидел причины его радикализации в Англии
Руководитель Пентагона оценил политику Трампа
Американский солдат погиб в Сирии
Ким Чен Ын проверил противовоздушные системы КНДР
Согласованная акция протеста против реновации жилья пройдет в столице
Дональд Трамп вернулся в Белый дом из заокеанской поездки
Мать главы Uber погибла в аварии
Washington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации
Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи