Подростки на фестивале красок в Челябинске напали на машину полицейских

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Челябинске проводит проверку по факту нарушения общественного порядка на фестивале красок, который накануне проходил в областном центре.

"Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике - да, были, и по ним проводится проверка", - сообщил "Интерфаксe" в воскресенье сотрудник пресс-службы областного УМВД.

Между тем, в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько десятков подростков, окружив полицейскую машину, выкрикивают нецензурные выражения, пинают автомобиль и кидают в него краску.

Ранее миссионерский отдел Челябинской митрополии попросил органы прокуратуры и исполнительной власти проверить содержательную сторону "Всероссийского Фестиваля красок" и ему подобных мероприятий "на предмет соответствия российскому законодательству, в особенности "Концепции национальной безопасности РФ", принятой в 2015 году, в части защиты ее культурного суверенитета", сообщается на сайте организации.