Медведев отметил высокую явку на праймериз "Единой России"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Явка на предварительное голосование партии "Единая Россия" свидетельствует об интересе граждан к избирательной кампании и кандидатам-"единороссам", заявил премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Явка на наших предварительных выборах, предварительном голосовании даже лучше, чем на предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу в соответствующих регионах" - сказал он на подведении итогов Единого дня предварительного голосования партии.

Медведев выразил мнение, что это означает сохранение интереса к избирательной кампании и кандидатам от "Единой России".

Премьер также призвал руководство партии внимательно следить за тем, чтобы обещания, данные в ходе праймериз, полностью выполнялись их участниками в ходе и после выборов.

"Нельзя допустить дискредитации тех позиций, которые формировались кандидатами в ходе предварительного голосования. Эти обещания кандидат должен пронести до окончания выборов", - сказал Медведев. Он призвал коллег по партии следить, чтобы от этих обещаний "кандидаты не отступали".