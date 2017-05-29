Восточный военный округ получил первую в этом году партию вертолетов "Терминатор"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Восточный военный округ (ВВО) получил на вооружение первую в этом году партию транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-ВА ("Терминатор").

"Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации ВВО, дислоцированное в Забайкальском крае. На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации", - сообщает пресс-служба ВВО.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого Ми-8АМТ. Новый вертолет сохранил возможности для десантирования, получив комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню. Максимальная взлетная масса 13 тонн. Максимальная скорость 250 км/ч, крейсерская 230 км/ч. Дальность полетов 610 км.

Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя, помимо прочего, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.