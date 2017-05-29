Мужчина и трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном жилом доме в городе Заводоуковске Тюменской области, в результате погибли четыре человека, сообщает в ночь на понедельник областное ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, на момент прибытия пожарных в доме горели веранда и кровля на площади 64 квадратных метра.

"Жертвами пожара стали глава семьи 1984 г.р. и трое мальчиков, один 2014 г.р. и двое 2016 г.р.", - сообщает ГУ МЧС.

Отмечается, что в ходе разведки и тушения пожара была спасена и преданная врачам скорой помощи женщина.

"На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории Тюменской области. Рассматриваются все версии, но основных две: неосторожное обращение с огнём при курении и аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 11 единицы спецтехники МЧС. Работало одно звено газодымозащитной службы.