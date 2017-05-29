Томские геологи нашли в Хакасии меняющее свой состав озеро-хамелеон

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ученые геолого-географического факультета (ГГФ) Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе исследования Талого озера в республике Хакасия обнаружили у его солей уникальную способность менять свой состав в зависимости от времени года, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Соль Талого озера меняет свой минералогический состав в зависимости от времени года: летом в воде присутствует сульфат - тенардит, а зимой - водный сульфат - мирабилит, известный в медицине, как глауберова соль. Судя по всему, Талое озеро является единственной в Сибири природной фабрикой мирабилита - соляной раствор озера обладает лечебными свойствами", - цитирует пресс-служба магистранта ГГФ ТГУ Марию Иванову.

Кроме того, ученые выявили в воде Талого озера небольшое превышение уровня урана, что может свидетельствовать о возможности нахождения урановых залежей на прилегающих территориях.

При этом концентрации лития и стронция, которые привлекли ученых, оказались недостаточными для промышленной добычи.

Отмечается, что к геологам обратились производители минеральной воды из Хакасии с просьбой исследовать воду озера с точки зрения ее лечебных свойств, предполагается, что этим займутся ученые ГГФ ТГУ.

Талое озеро - первое место добычи соли в Западной и Центральной Сибири, минеральное сырье там начали добывать в конце XIX века. Абаканский солеваренный завод, на котором велась переработка, был одним из поставщиков соли для царского двора.