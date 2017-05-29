На трассе в Новосибирской области загорелись несколько автомобилей и кафе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожарные в Новосибирской области на 92-ом километре трассы в Болотнинском районе тушат придорожное кафе и несколько автомобилей, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, произошло возгорание грузовой фуры, огонь от которой стремительно перекинулся на придорожное кафе и припаркованные рядом автомобили. Предположительно, развитию пожара способствовал розлив лакокрасочной продукции, перевозимой большегрузом, которая по склону стекла к придорожному кафе.

В настоящее время на месте работает четыре единицы техники. Из ближайших подразделений к месту стягиваются дополнительные силы и средства. Угрозы соседним населенным пунктам нет.