В России

В "Роскосмосе" оценили стоимость стартового комплекса для "Ангары"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства стартового стола для запуска ракеты-носителя "Ангара", которое начнется в 2017 году.

В понедельник Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме "Восточный" и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса, на котором был проведен анализ хода работ на космодроме.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ.

Также Иванов осмотрел "Комплекс эксплуатации районов падения", который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Представители "Роскосмоса" сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный планируется на 2021 год. Помимо этого, International Launch Services (оператор ракет "Протон-М" и "Ангара", принадлежащий производителю ракет - Космическому центру имени Хруничева) планирует начать коммерческие пуски "Ангары" с 2020 года, постепенно отказываясь от ракет "Протон-М".

Теги: Роскосмос, Минобороны РФ, Ангара
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взятокЭкс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток
Александр Соловьев не согласен лишь с суммой в 140 млн рублей, о которой заявляет следствиеПодробнее
Источник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики МакронаИсточник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики Макрона
Российская сторона рассчитывает, что новый президент Франции не станет препятствовать совместным проектам двух странПодробнее
Пилотирующие МС-21 летчики не выявили препятствий для его новых испытанийПилотирующие МС-21 летчики не выявили препятствий для его новых испытаний
Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 000 м при скорости 300 км/часПодробнее
Рогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21Рогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21
Корпорация "Иркут" провела первые летные испытания нового пассажирского лайнераПодробнее
В Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход УкраиныВ Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход Украины
Выполнено 97% земляных работ, ведутся работы по укладке верхнего строения путиПодробнее
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина
Во внешнеполитическом ведомстве пообещали адекватно ответить на "враждебную акцию" соседней страныПодробнее
Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверокПесков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок
Пресс-секретарь президента не стал комментировать фразу "да дураки", произнесенную во время беседы Путина и актера МироноваПодробнее
Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
Представители Усманова отмечают, что в книге экс-посла Великобритании Крейга Мюррея, на которую ссылается Навальный, информации об изнасиловании нетПодробнее
Госдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийствуГосдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийству
В новой статье закона предусматривается ответственность за вовлечение в "игры смерти"Подробнее
Режиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудииРежиссер Учитель напомнил о продолжавшихся месяц проверках на киностудии
Его удивили новые проверки, так как прошлые не выявили никаких нарушенийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииКультура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваляСпорт"Зенит" уволил главного тренера Мирчу ЛуческуМоскваОколо трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе Москвы
Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня
На портале "Автокод" появилась схема обжалования штрафов за парковку
"Вымпелком" приостановил переговоры по продаже сотовых вышек
Экс-полицейский в Свердловской области получил два года колонии за мошенничество
ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского РИТЦ Банка
ЦБ отозвал лицензию у московского "Айви Банка"
Цена нефти Brent снизилась до $52 за баррель на фоне низкой активности
В "Роскосмосе" оценили стоимость стартового комплекса для "Ангары"
На трассе в Новосибирской области загорелись несколько автомобилей и кафе
Тела трех молодых людей найдены под мостом на юге Москвы
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая
Томские геологи нашли в Хакасии меняющее свой состав озеро-хамелеон
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи