В "Роскосмосе" оценили стоимость стартового комплекса для "Ангары"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства стартового стола для запуска ракеты-носителя "Ангара", которое начнется в 2017 году.

В понедельник Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме "Восточный" и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса, на котором был проведен анализ хода работ на космодроме.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ.

Также Иванов осмотрел "Комплекс эксплуатации районов падения", который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Представители "Роскосмоса" сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный планируется на 2021 год. Помимо этого, International Launch Services (оператор ракет "Протон-М" и "Ангара", принадлежащий производителю ракет - Космическому центру имени Хруничева) планирует начать коммерческие пуски "Ангары" с 2020 года, постепенно отказываясь от ракет "Протон-М".