Экс-полицейский в Свердловской области получил два года колонии за мошенничество

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции, признав его виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

Подсудимый приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев в колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей в доход государства.

Кроме того, в счет возмещения ущерба у бывшего полицейского изъят автомобиль "Митсубиси Аутлендер".

Подполковник полиции Николай Голубев занимал пост начальника МО МВД России "Верхнесалдинский". В период с 2011 по 2014 годы, используя свое служебное положение, он склонял подчиненных к написанию рапорта о выплате материальной помощи в связи со смертью близкого родственника. Полученные деньги обвиняемый требовал передавать ему, говорится в пресс-релизе.

"Всего в результате преступных действий Голубева бюджету причинен материальный ущерб в сумме свыше 521 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Голубев признан виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).