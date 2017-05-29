Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту жесткой посадки легкомоторного самолета КР-2u Sova в поле у поселка Лугавское Минусинского района Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. По предварительным данным, пилот, житель Абакана 1967 года рождения, после жесткой посадки самостоятельно покинул воздушное судно и скрылся.

На место происшествия выехала следственная группа для осмотра воздушного судна и выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура, со своей стороны, сообщает, что заявка на использование воздушного пространства пилотом не подавалась.

По предварительной информации, воздушное судно в установленном законом порядке не зарегистрировано. Абаканской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения воздушного законодательства.