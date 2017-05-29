Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетовал, что в некоторых странах ныне стали приниматься законы, которые "порывают с нравственной природой человека, с совестью - это законы о так называемых гомосексуальных парах".

"Почему люди так восстали против? По той же причине, по которой восставали против фашистских законов и законов апартеида", - считает патриарх.

По его мнению, "когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей", и "вызывает протесты, миллионные демонстрации во Франции".

"Они голосовали только против того, что четыре или пять человек в Сенате решили судьбу этих ужасных законов. Несколько человек выиграли голосование, и всю страну заставили жить по новым законам, забыть, что такое папа и мама, говорить "родитель номер один", "родитель номер два", - напомнил патриарх Кирилл.

По мнению предстоятеля, "это и есть результат акцента на свободу при полном игнорировании нравственности".

"Если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность", - убежден патриарх.

Патриарх считает, что законы, противоречащие нравственным принципам, не могут считаться обязательными. "Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным", - сказал патриарх в понедельник, выступая в Бишкекском университете.

По словам предстоятеля, "все законы вторичны по отношению к нравственности", и "если законы, которые принимает то или иное общество, расходятся с нравственными принципами, которые формируют голос совести, то такие законы мы называем несправедливыми".