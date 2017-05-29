Путин объявил в России Десятилетие детства

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил, начиная с 2018 года в России Десятилетие детства.

"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 гг., постановляю объявить 2018-2027 гг. в РФ Десятилетием детства", - говорится в указе , опубликованном на официальной интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Указ от 29 мая вступил в силу со дня подписания.