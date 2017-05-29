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"Интерфакс" опубликовал рейтинг регионов по эко- и энергоэффективности бизнеса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" подготовила рейтинг экологической эффективности и устойчивого развития регионов России за 2016 год. Оценка выполнена эколого-энергетическим рейтинговым агентством "Интерфакс-ЭРА", на основе показателей экологической и энергетической эффективности предприятий, работающих в этих регионах.

Для сравнения регионов выполнена "сборка" средних значений пяти критериев эффективности размещенных в них предприятий (с учетом отраслевых различий в технологиях производства). Положение в рейтинге определяется по сумме мест при ранжировании регионов по каждому критерию. Интегральная оценка отражает способность региональной экономики выполнять полезную работу с низким воздействием на среду, экономным расходом ресурсов и энергии, минимальными потерями устойчивости экосистем, с ростом КПД (производство продукции на единицу затрат ресурсов) и высоким раскрытием экологической отчетности региональным бизнесом.

Лидерами рейтинга-2016 стали Новгородская область, республика Чувашия и Удмуртская республика.

"Лидеры рейтинга являются передовыми не за счет размеров своих экономик, а за счет способности регионов успешно и бережно использовать ресурсы, которыми они располагают", - прокомментировал результаты исследования руководитель "Интерфакс–ЭРА" Александр Мартынов. Он также пояснил, что "по причине различий хозяйственных комплексов по уровню и особенностям развития в рамках проекта были выделены три группы однотипных регионов".

Так, в группе регионов с высокой инвестиционной привлекательностью наилучший результат по комплексу показателей зафиксирован у Республики Татарстан, а среди регионов с высокой бюджетной обеспеченностью – у Калужской области.

Среди регионов с низким уровнем транспортной доступности и слаборазвитой инфраструктурой поселений верхние строки рейтинга заняли Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми.

Вместе с этим, в рамках исследования отдельно подведены итоги по каждому из компонентов общего рейтинга.

Лучшими по энерго-ресурсной эффективности стали предприятия Удмуртской республики. Бизнес Белгородской области показал самые высокие показатели по технологической эффективности, а сочетание высокой устойчивости природных экосистем и низкой интенсивности воздействий на среду обеспечило лидерство Республики Алтай по критерию экосистемной эффективности.

Лучшие темпы технологических модернизаций (рост экологической эффективности) зафиксирован у предприятий Калининградской области, а наибольшую прозрачность экологической отчетности имеют предприятия Вологодской области.

Использованный "Интерфак-ЭРА" подход органично дополняет и уточняет оценки энергоэффективности, сделанные в Минэнерго России. Рейтинг Минэнерго сосредоточен на реализации государственной политики энергоэффективности в бюджетном секторе экономики, а оценки "Интерфакс-ЭРА" – на сравнении производственной части экономики регионов.

Рейтинги экологической и энергетической эффективности – новый управленческий инструмент для решения задач отраслевого и регионального управления, который позволяет независимо оценивать ход технологических модернизаций, выполнение отраслевых и региональных программ энергоэффективности, а также верифицировать мнения экспертов об эффективности деятельности федеральных и региональных органов власти.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/2016.

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