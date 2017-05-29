Активист "Открытой России" в Кемерово сообщил об обысках

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Координатор несанкционированного митинга движения "Открытая Россия", прошедшего в Кемерово 29 апреля,сообщил об обысках, которые провели у него сотрудники спецслужб.

"В 7:40 утра ко мне пришли сотрудники ФСБ, которые изъяли все средства связи и три ноутбука. Причиной обыска они назвали видеообращение, которое я записывал, призывая выходить граждан на митинг 29 апреля", - сказал Дмитрий Улитин агентству "Интерфакс" в понедельник.

По его словам, с 1 июня начнутся суды над 13 участниками акции, которые были задержаны во время митинга в кемеровском гайд-парке "Орбита" 29 апреля. Они обвиняются по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания).

В пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области агентству заявили, что комментарий о причинах обыска будет позже.

28 апреля, накануне проведения оппозиционного митинга, сотрудники полиции задержали Улитина, на которого был составлен протокол о нарушении порядка проведения митингов. На следующий день во время несанкционированной акции в парке "Орбита" полицейские задержали 14 человек, в том числе ребенка.