Покусавшую подростка на улице саратовского Энгельса львицу заберут у хозяина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Энгельсский районный суд Саратовской области в понедельник запретил содержание напавшей на ребенка львицы в домашних условиях, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" представитель суда.

"Суд запретил владельцу животного Егишу Ерояну держать львицу дома. В ближайшее время животное будет изъято из семьи, и, возможно, передано в зоопарк",- сказал собеседник агентства.

Вечером 24 апреля в одну из клиник Энгельса был госпитализирован 15-летний подросток с рваными ранами. Выяснилось, что на одной из центральных улиц города школьника покусала львица, принадлежащая местному жителю.

3 мая постановлением территориального отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области владелец экзотического животного был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина и оштрафован на 800 рублей.

12 мая Энгельсский районный суд наложил запрет на выгуливание львицы в местах общего пользования.