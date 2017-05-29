Самолет рейса Москва - Ижевск вернулся в Домодедово из-за попадания птицы в двигатель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вылет утреннего рейса авиакомпании "Ижавиа" сообщением Москва-Ижевск задержан на 4,5 часа в Домодедово из-за попадания птицы в двигатель самолета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в понедельник.

"АО "Ижавиа" сообщает о вынужденной задержке рейса Иж-302 Москва - Ижевск в связи с попаданием птицы в средний двигатель воздушного судна", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на этапе взлета, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт вылета - Домодедово.

"Пассажиры рейса Иж-302 будут доставлены к месту назначения резервным воздушным судном, подготовка к вылету которого в настоящее время осуществляется в аэропорту Ижевск", - сообщает авиакомпания.

Ориентировочное время задержки составит 4,5 часа. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь из Домодедово в 9:15 по московскому времени.