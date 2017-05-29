Спикер Рады заявил о планах России разместить в Крыму ядерное оружие

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спикер Верховной рады Андрей Парубий утверждает, что Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие.

"Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а, по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения", - сказал Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси в понедельник.

Он также отметил, что РФ активизирует боевые действия на линии столкновения на Донбассе. При этом, по его словам, для Украины важно мирное урегулирование конфликта, и для этого необходимо сохранять политическое давление на РФ и санкции против нее.

"Если эскалация агрессивных действий России будет продолжаться, я убежден, мы должны совместно прийти к усилению санкций против России", - сказал Парубий.