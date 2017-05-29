Почти 300 детских лагерей в России не готовы к открытию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Почти 300 детских лагерей пока не получили разрешение на открытие, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

"На сегодняшний день 290", - сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации нацстратегии действий в интересах детей.

Она отметила, что эти лагеря могут быть открыты, когда будут готовы к работе. "Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание (устранить выявленные недостатки - ИФ) в прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам", - сказала Попова.