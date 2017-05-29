Путин готов дать Макрону ответ по поводу письма семей осужденных в РФ украинцев

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет готов дать ответы французской стороне в связи с направленным президенту этой страны Эммануэлю Макрону письмом от родственников украинских граждан, отбывающих наказание или находящихся под следствием в РФ, заявили в Кремле.

"В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений. Но если она (эта тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщению украинских СМИ, ряд правозащитников и родственников украинцев, находящихся под следствием или отбывающих заключение в РФ, написали открытое обращение к президенту Франции, в котором призвали его потребовать освобождения украинских граждан во время встречи с Путиным.