Рогозин анонсировал начало испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сроки первых испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут быть отложены до конца текущего года.

"В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В", - сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник.

В конце января в Воронеже во время осмотра на заводе самолета Ил-112В Рогозин заявил, что его сборка идет с рекордной скоростью, поэтому первый испытательный полет должен состояться до 1 июля 2017 года.