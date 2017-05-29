Россиянам окажут поддержку при переезде на Дальний Восток

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Программа поддержки жителей России, которые захотят переехать на Дальний Восток, проходит процедуру согласования в профильных министерствах и ведомствах и по плану будет запущена в 2018 году, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Программа уже разработана, идет процедура согласования с Минтрудом, МВД и Минфином. Реализация планируется с 2018 года, так как в рамках этого бюджетного цикла нам ее 100% не удастся запустить. В рамках этой программы предполагается, во-первых, предложение работы гражданам России на Дальнем Востоке", - пояснил замминистра.

Также, по его словам, программа предусмотрит субсидирование переезда, то есть оплату провоза багажа, контейнера с вещами. "Еще оплату проживания в течение года на Дальнем Востоке, тут речь об арендной оплате жилья. В третьих, это и помощь в адаптации, в частности устройство детей в детском саду, в школе", - сообщил Качаев.

Он отметил, что требуется и помощь Минстроя по субсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам для тех, кто трудоустраивается Дальнем Востоке.

На вопрос, как избежать спонсирования так называемых "гастролеров", с которыми регионы столкнулись, когда оказывалась помощь беженцам из Украины, Качаев пояснил, что предусматривается ряд требования к участникам программы. "Обязательным условием участия в этой программе является трудоустройство. То есть, необходимо заключить с работодателем трудовой договор. Вопрос для обсуждения, на какой срок. Если договор расторгается, человек выпадает из участия в программе", - заметил собеседник агентства.

Отток населения с Дальнего Востока за последние 25 лет превысил 1,9 млн человек, что равно населению всего Приморского края. Вместе с тем, по словам чиновником, у региона огромный потенциал для развития.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась в Благовещенске 28 мая и завершится 30 мая. Участниками мероприятия стали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), федеральных министерств, общественности, экспертного и научного сообщества.